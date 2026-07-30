Nadelöhr-Entschärfung mit Schulbeginn beendet

Was passiert noch?

Parallel dazu werden die B21 sowie die Auf- und Abfahrtsrampen der Südautobahn abschnittsweise saniert. Die Einfahrt nach Wöllersdorf ist bereits erneuert, als Nächstes folgt die Fischaberg-Kreuzung. Dafür muss die Einfahrt in die Fischabergsiedlung vorübergehend gesperrt werden. Die Anrainer sollen rechtzeitig informiert werden.