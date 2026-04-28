Ende des lästigen Stau-Stehens auf A2 in Sicht

Seit Jahren bringt die Abfahrt von der A 2 bei Wöllersdorf, Bezirk Wiener Neustadt, Autofahrer zur Verzweiflung. Gefährliche Rückstaus und Verzögerungen gehören dort zu Stoßzeiten zum Alltag. Doch das ist bald vorbei. Am Montag fand der Spatenstich für die Entschärfung dieses Nadelöhrs statt. „Nach langwierigen Einsprüchen, die das Projekt immer wieder verzögert haben, können wir jetzt starten“, freut sich Verkehrslandesrat Udo Landbauer.