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Nadelöhr bald passé

Ende des lästigen Stau-Stehens auf A2 in Sicht

Niederösterreich
28.04.2026 05:00
Landesvize Udo Landbauer und ASFINAG-Chef Andreas Fromm beim Spatenstich für das Projekt AST ...
Landesvize Udo Landbauer und ASFINAG-Chef Andreas Fromm beim Spatenstich für das Projekt AST (Autobahnanschlussstelle ) Wöllersdorf . Die Autobahnabfahrt bei Wöllersdorf wird bis zu Schulbeginn entschärft.(Bild: Krone KREATIV/NLK Pfeffer, Retter & Partner ZT)
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Von Doris Seebacher

Mit dem Spatenstich startet der Sicherheitsumbau der Autobahnabfahrt der A2 bei  Wöllersdorf. Land NÖ und ASFINAG wollen das Nadelöhr beseitigen, dass für viele Pendler seit langem zu einer täglichen Nervenbelastung führte. Spätestens mit Schulbeginn im September soll nun Schluss damit sein. 

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Seit Jahren bringt die Abfahrt von der A 2 bei Wöllersdorf, Bezirk Wiener Neustadt, Autofahrer zur Verzweiflung. Gefährliche Rückstaus und Verzögerungen gehören dort zu Stoßzeiten zum Alltag. Doch das ist bald vorbei. Am Montag fand der Spatenstich für die Entschärfung dieses Nadelöhrs statt. „Nach langwierigen Einsprüchen, die das Projekt immer wieder verzögert haben, können wir jetzt starten“, freut sich Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

NÖ Straßenbaudirektor Stv. Rainer Irschik, LH-Stv. Udo Landbauer, Andreas Fromm, Geschäftsführer ...
NÖ Straßenbaudirektor Stv. Rainer Irschik, LH-Stv. Udo Landbauer, Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH und Bürgermeister Florian Pfaffelmaier, Bürgermeister von Wöllersdorf.(Bild: Gerhard Pfeffer)
Eine der beiden Park&Drive-Anlagen wird rückgebaut, jedoch erfolgt eine Verdichtung auf der ...
Eine der beiden Park&Drive-Anlagen wird rückgebaut, jedoch erfolgt eine Verdichtung auf der westliche größere Anlage, um die Gesamtzahl der Parkplätze aufrecht zu erhalten.(Bild: Retter &amp; Partner ZT)

Viele Arbeiten werden bewusst in die Nacht und in die Ferien verlegt. Schon vor Schulbeginn soll der Verkehr wieder rollen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5,12 Millionen Euro, wovon etwa 3,17 Millionen Euro aus dem Ressort des Verkehrslandesrat kommen und der verbleibende Anteil von der ASFINAG finanziert wird.

Zitat Icon

Mit der neuen Anschlussstelle und den baulichen Adaptierungen schaffen wir Voraussetzungen für einen verbesserten Verkehrsfluss und damit für mehr Sicherheit. 

Andreas Fromm, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH

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Entlang der B21 werden sogenannte Bypässe zur Entlastung des Kreisverkehrs errichtet. Ein intelligentes Ampelsystem soll dabei Rückstaus auf die Autobahn vermeiden. Die B 21 wird saniert und eine Park&Drive-Anlage rückgebaut, jedoch erfolgt eine Verdichtung auf die westliche größere Anlage – so bleibt die Gesamtzahl der Parkplätze erhalten.  

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