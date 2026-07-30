Wie Bauphysiker aus edlen Weinen Edelmetall macht

Eigene Weinbau-Wege

Dabei steht an der Spitze des Weinguts ein „Freizeitwinzer“ als Geschäftsführer. Denn hauptberuflich verdient Gunther Traufratzhofer seine Brötchen als Bauphysiker. Doch auch beim Anbau von Weinstöcken ist er bereits ein echter Profi, der gemeinsam mit seinem Bruder Michael und dessen Sohn Lukas eigene Wege geht. „Und die Auszeichnungen bei den Bewerben sind eine Bestätigung, dass unsere Arbeitsweise richtig ist“, sagt der Weingut-Chef.