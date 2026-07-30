Wie Bauphysiker aus edlen Weinen Edelmetall macht

Auf widerstandsfähige Rebsorten setzt Gunther Taufratzhofer in Mödling. Und der Erfolg gibt dem „Freizeitwinzer“ bisher recht. Beim örtlichen Weinfest kann man sich derzeit davon überzeugen.
Ein wahrer Medaillenregen ist zuletzt über dem Weingut Taufratzhofer niedergegangen. Acht Goldene, sechs Silberne und dreimal Bronze – das ist die stolze Bilanz der Teilnahme des Mödlinger Familienbetriebs an der Austrian Wine Challenge, an der NÖ Landesweinkost und am PIWI Weinpreis Österreich.
Eigene Weinbau-Wege
Dabei steht an der Spitze des Weinguts ein „Freizeitwinzer“ als Geschäftsführer. Denn hauptberuflich verdient Gunther Traufratzhofer seine Brötchen als Bauphysiker. Doch auch beim Anbau von Weinstöcken ist er bereits ein echter Profi, der gemeinsam mit seinem Bruder Michael und dessen Sohn Lukas eigene Wege geht. „Und die Auszeichnungen bei den Bewerben sind eine Bestätigung, dass unsere Arbeitsweise richtig ist“, sagt der Weingut-Chef.
Widerstandskraft und Qualität
Im Hauses Taufratzhofer setzt man auf sogenannte PIWI-Rebsorten: „Das sind Kreuzungen, die hohe Widerstandsfähigkeit und traditionelle Weinqualitäten vereinen.“ Die Weichen für die Zukunft sind im Betrieb schon gestellt. Gunther Taufratzhofer hat kürzlich neben seinem Hauptberuf die Kellermeister-Prüfung erfolgreich absolviert, Neffe Lukas besucht die Weinbauschule in Eisenstadt.
Übrigens: Die preisgekrönten Taufratzhofer-Weine kann man noch bis 2. August 2026 am Mödlinger Weinfest verkosten.
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