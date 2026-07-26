Warum diese neuen Reben Weinbau verändern könnten

Sie forschen schon seit 30 Jahren an Piwis, damals war der Klimwandel noch kein großes Thema. Wie hat überhaupt alles begonnen?

„Am Anfang stand ein ganz anderer Gedanke: In den 1980er-Jahren kamen Bauern mit dem Wunsch auf die Versuchsstation zu, ihren Kunden ungespritzte Trauben als Gastgeschenk mitgeben zu wollen. Damals gab es dafür kaum geeignete Sorten. Später kamen die ersten Biobetriebe mit Anfragen – heute geht es vor allem darum, Lösungen für einen ressourcenschonenden Weinbau zu finden, der Klimawandel ist sicher ein Treiber.“