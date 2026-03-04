Vorteilswelt
Trotzte Zoll-Streit

Kranhersteller Palfinger 2025 mit stabilem Umsatz

Salzburg
04.03.2026 10:00
Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger konnte im Vorjahr trotz US-Zollstreit und geopolitischen Spannungen den Umsatz und Gewinn stabil halten. Die Erlöse betrugen 2,34 Mrd. Euro, der Konzerngewinn belief sich auf 97 Mio. Euro.

In das laufende Geschäftsjahr blickt man bei Palfinger mit gemischten Gefühlen: das 1. Halbjahr 2026 sei abschätzbar, die Visibilität bleibt „jedoch aufgrund der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage für das Gesamtjahr eingeschränkt“, so der Vorstand.

Entscheidend für das zweite Halbjahr sei „die weitere Erholung der europäischen sowie die Entwicklung der US-amerikanischen Konjunktur“, so der Konzern.

Salzburg

