Ampel erkennt Kinderwagen und Leute mit Rollator

Drei Jahre haben Posseger und sein Team an der Entwicklung gearbeitet. Aus Datenschutzgründen wurde die KI nicht mit echten Bildern aus realen Straßensituation „gefüttert“. Sondern Studenten haben am Uni-Campus mit unterschiedlichen Ausstattungen die Situation wie Schauspieler nachgestellt, so der Forscher zur „Krone“. Und das bei den verschiedensten Wetterlagen. Die Trefferquote bei Mobilitätseinschränkungen liege – je nach Mobilitätshilfe – bei 85 Prozent und deutlich darüber.