Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Firmenübernahme in OÖ

Kinderwagen mieten statt kaufen – eine Trendwende?

Oberösterreich
03.02.2026 11:20
Das Mühlviertler Unternehmen Naturkind produziert in Engerwitzdorf mit acht Beschäftigten ...
Das Mühlviertler Unternehmen Naturkind produziert in Engerwitzdorf mit acht Beschäftigten jährlich rund 2000 Kinderwagen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Mühlviertler Kinderwagenhersteller Naturkind übernimmt eine Wiener Marke für Babytragen. Firmeninhaber Peter Doppler erwartet eine Marktveränderung: In unserem Nachbarland Deutschland werden Kinderwägen und Co. vermehrt gemietet statt gekauft.

0 Kommentare

Seit 20 Jahren produziert das Unternehmen Naturkind nachhaltige Kinderwagen – nun gibt es bei der Firma aus Engerwitzdorf mit acht Mitarbeitern eine große Veränderung: Per Ende Februar übernimmt der Mühlviertler Betrieb die Wiener Babytragen-Marke Buzzidil.

„Jetzt haben fast alle Familien beides“
„Die Trage hat sich weiterentwickelt als Lifestyle-Produkt. Früher hast du entweder Babytrage oder Kinderwagen gehabt – jetzt haben fast alle Familien beides“, begründet Naturkind-Inhaber Peter Doppler die Übernahme. Bisher erwirtschaftete seine Firma zwei Millionen Euro Jahresumsatz, Buzzidil bewegte sich mit seinen Babytragen zwischen 400.000 und 500.000 Euro Umsatz. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Peter Doppler gründete die Firma Naturkind 2006.
Peter Doppler gründete die Firma Naturkind 2006.(Bild: Markus Wenzel)

Geburten sind rückläufig
Es sind jedenfalls herausfordernde Zeiten für die Branche – und das liegt ausnahmsweise nicht nur an der Wirtschaftsflaute. „Uns beschäftigt der massive Geburtenrückgang“, sagt Doppler. „Das trifft jetzt uns — und in 20 Jahren dann den Arbeitsmarkt.“ Tatsächlich gibt es hierzulande immer weniger Jungfamilien und damit weniger Kunden: Verzeichnete Österreich 2020 noch 83.600 Geburten, waren es 2024 nur mehr 77.000. Die Geburten pro 1000 Einwohnern sanken im selben Zeitraum von 9,4 auf 8,4.

Auch das „Fachhändlersterben“ spürt die Mühlviertler Firma: Nur noch in einem einzigen Geschäft in Oberösterreich sind die regional produzierten Kinderwagen ausgestellt.

Lesen Sie auch:
Oberösterreich ist das einzige Bundesland mit leicht sinkender Arbeitslosigkeit.
Anstieg von 22 Prozent
Plus bei Langzeitarbeitslosen weiterhin ungebremst
02.02.2026
Krone Plus Logo
Ein Jahr nach dem Ende
Das wurde aus den alten Kika/Leiner-Möbelhäusern
01.02.2026

Zehn Prozent der deutschen Kunden mieten bereits
Zudem stellt der Naturkind-Inhaber in Deutschland einen Trend fest: Babyartikel werden vermehrt gemietet statt gekauft. Doppler nennt ein Beispiel: „Ich miete mir den Kinderwagen für 16 Monate und gebe ihn dann wieder zurück.“ Das würden in Deutschland bereits zehn Prozent der Kunden so handhaben. „In Österreich ist das noch kein Thema, es wird aber zeitversetzt auch kommen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
155.211 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
113.760 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
113.700 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Oberösterreich
Firmenübernahme in OÖ
Kinderwagen mieten statt kaufen – eine Trendwende?
Rüstungs-Boom
Steyrer Motorenbauer will Umsatz heuer verdoppeln
Ansturm auf Nachhilfe
„Die KI kann uns Lehrer sicher nicht ersetzen“
Familienhaus brannte
Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoß
Falsche Krebsdiagnose
Landesrätin: „Kommunikation war inakzeptabel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf