Kinderwagen mieten statt kaufen – eine Trendwende?

Geburten sind rückläufig

Es sind jedenfalls herausfordernde Zeiten für die Branche – und das liegt ausnahmsweise nicht nur an der Wirtschaftsflaute. „Uns beschäftigt der massive Geburtenrückgang“, sagt Doppler. „Das trifft jetzt uns — und in 20 Jahren dann den Arbeitsmarkt.“ Tatsächlich gibt es hierzulande immer weniger Jungfamilien und damit weniger Kunden: Verzeichnete Österreich 2020 noch 83.600 Geburten, waren es 2024 nur mehr 77.000. Die Geburten pro 1000 Einwohnern sanken im selben Zeitraum von 9,4 auf 8,4.