Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug

Dem Bericht zufolge, der sich auf Insider beruft, traf sich Konzernchef Kelly Ortberg Anfang des Jahres mit Vertretern des Triebwerksbauers Rolls-Royce in Großbritannien, um über ein neues Triebwerk für das Flugzeug zu sprechen. Endgültige Entscheidungen stünden noch aus, von Boeing und Rolls-Royce war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.