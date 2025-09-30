Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug

Boeing entwickelt laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ einen Nachfolger für das Pannenflugzeug 737 MAX. Demnach befindet sich der US-Konzern in der Frühphase zur Planung eines neuen Flugzeugs mit einem Mittelgang.
Chicago (APA/Reuters) – Der US-Flugzeugbauer Boeing entwickelt einem Medienbericht zufolge einen Nachfolger für sein Pannenflugzeug 737 MAX. Der US-Flugzeugbauer befinde sich in einer frühen Phase der Planung eines neuen Flugzeugs mit einem Mittelgang, berichtete das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf Insider.
Dem Bericht zufolge, der sich auf Insider beruft, traf sich Konzernchef Kelly Ortberg Anfang des Jahres mit Vertretern des Triebwerksbauers Rolls-Royce in Großbritannien, um über ein neues Triebwerk für das Flugzeug zu sprechen. Endgültige Entscheidungen stünden noch aus, von Boeing und Rolls-Royce war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.
Dem „Wall Street Journal“ sagte der Flugzeugbauer, sein Sanierungsplan sei auf Kurs. Priorität hätten die Auslieferung von rund 6000 bestellten Verkehrsflugzeugen und die Zulassung angekündigter Modelle.
Hunderte Tote bei Abstürzen
Die Boeing 737 MAX ging 2017 in Betrieb. Das Modell war 2019 weltweit mit einem Flugverbot belegt worden, nachdem bei zwei Abstürzen 346 Menschen ums Leben gekommen waren. 2020 durften die Flugzeuge wieder starten.
Kabinenteil bei neuer Maschine herausgebrochen
Anfang 2024 hatte die FAA eine Produktionsbegrenzung von 38 Maschinen des Typs 737 MAX pro Monat verhängt. Zuvor war bei einem Flug einer so gut wie neuen Maschine der Alaska Airlines ein Kabinenteil herausgebrochen. Später wurde festgestellt, dass vier Befestigungsbolzen fehlten.
