Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

737 MAX vor dem Aus?

Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug

Wirtschaft
30.09.2025 11:34
Nach Pannenserien und tödlichen Abstürzen entwickelt Boeing einem Medienbericht zufolge einen ...
Nach Pannenserien und tödlichen Abstürzen entwickelt Boeing einem Medienbericht zufolge einen Nachfolger für die 737 MAX.(Bild: AP/Ted S. Warren)

Boeing entwickelt laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ einen Nachfolger für das Pannenflugzeug 737 MAX. Demnach befindet sich der US-Konzern in der Frühphase zur Planung eines neuen Flugzeugs mit einem Mittelgang.

0 Kommentare

Chicago (APA/Reuters) – Der US-Flugzeugbauer Boeing entwickelt einem Medienbericht zufolge einen Nachfolger für sein Pannenflugzeug 737 MAX. Der US-Flugzeugbauer befinde sich in einer frühen Phase der Planung eines neuen Flugzeugs mit einem Mittelgang, berichtete das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf Insider.

Dem Bericht zufolge, der sich auf Insider beruft, traf sich Konzernchef Kelly Ortberg Anfang des Jahres mit Vertretern des Triebwerksbauers Rolls-Royce in Großbritannien, um über ein neues Triebwerk für das Flugzeug zu sprechen. Endgültige Entscheidungen stünden noch aus, von Boeing und Rolls-Royce war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Lesen Sie auch:
Die US-Luftfahrtbehörde FAA lockert die Auflagen für den Flugzeughersteller Boeing, die nach ...
Mehrere Abstürze
Auflagen für Bau von Boeing 737 wieder lockerer
26.09.2025
Produktionsmängel
Boeing 737 MAX fällt bei 33 von 89 Tests durch
12.03.2024
Compliance-Verstöße
Boeing droht Strafverfahren nach 737-Max-Abstürzen
15.05.2024

Dem „Wall Street Journal“ sagte der Flugzeugbauer, sein Sanierungsplan sei auf Kurs. Priorität hätten die Auslieferung von rund 6000 bestellten Verkehrsflugzeugen und die Zulassung angekündigter Modelle.

Hunderte Tote bei Abstürzen
Die Boeing 737 MAX ging 2017 in Betrieb. Das Modell war 2019 weltweit mit einem Flugverbot belegt worden, nachdem bei zwei Abstürzen 346 Menschen ums Leben gekommen waren. 2020 durften die Flugzeuge wieder starten.

Kabinenteil bei neuer Maschine herausgebrochen
Anfang 2024 hatte die FAA eine Produktionsbegrenzung von 38 Maschinen des Typs 737 MAX pro Monat verhängt. Zuvor war bei einem Flug einer so gut wie neuen Maschine der Alaska Airlines ein Kabinenteil herausgebrochen. Später wurde festgestellt, dass vier Befestigungsbolzen fehlten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Wirtschaft
Flugchaos droht
Turbulenzen bei Lufthansa: Piloten wollen streiken
Nach Schocknachricht
Unimarkt-Geschäfte in Salzburg sollen bleiben!
Nächster Rekordwert
Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu
Vor Beamtengipfel
„Historischer Moment“: Regierung lobt Gewerkschaft
737 MAX vor dem Aus?
Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf