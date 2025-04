US-Flugzeugbauer Boeing droht das nächste Desaster

Plus für Aktie

Dennoch zeigte sich Chefin Kelly Ortberg am Mittwoch zuversichtlich, die Produktion im Jahresverlauf wieder hochzufahren. Man sei entschlossen, „die notwendigen grundlegenden Veränderungen vorzunehmen (...)“. „Unser Unternehmen bewegt sich in die richtige Richtung.“ Möglicherweise hatte sie dabei die Boeing-Aktie im Blick: Diese gewann kurz nach Handelsbeginn in den USA zeitweise mehr als acht Prozent und lag zuletzt noch mit ungefähr sechseinhalb Prozent im Plus.