Strommangel: Gaskraftwerk springt jeden Abend ein

Die 36 Laufkraftwerke an der Mur und an der Enns haben im ersten Halbjahr nur die Hälfe des langjährigen Durchschnitts an Strom erzeugt. In der ersten Augustwoche war der Wert sogar unterhalb der 50-Prozent-Marke. Das bedeutet: Es läuft nur eine Turbine, obwohl zwei oder drei verfügbar wären.