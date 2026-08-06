Neue Chronik nennt älteste Theatergruppe Kärntens

„Geistreiche“ Komödie

Zwölf Darsteller unterhalten in der Inszenierung von Spielleiterin Maria Luise Anderwald ab Freitag, 7. August, ihr Publikum mit der „geistreichen“ Komödie: Rosi bewirtschaftet nach dem Tod ihres Onkels Georg den Lindenhof; Magd Annamirl und Knecht Gustl helfen ihr dabei. Da Onkel Georg kinderlos verstarb, stellt sich die Frage, wem der Hof zufällt: Seiner Nichte Rosi? Seiner Nichte Helene, Rosis Schwester? Helene kreuzt mit ihrem Mann Ottokar auf dem Lindenhof auf. Als Städterin gefällt ihr das Landleben gar nicht. Sie hat mit dem Hof andere Pläne, sie will ein Hotel errichten – mit allen Mitteln, daher fälscht sie ein Testament.