Stadtrichter haben den 30. Altstadtzauber eröffnet

33 Stunden für Schnäppchenjäger

Während auf dem Neuen Platz und auf dem Dr.-Arthur-Lemisch-Platz, wo die 3 Lavanttaler aufspielen, der Auftakt zum magischen Fest gefeiert wird, kuscheln sich die Flohmarktstandler in ihre Betten: Um 7 Uhr in der Früh stehen sie am Freitag, 7. August, bereits in der Innenstadt, um Kurioses, Schönes, Praktisches, lang Ersehntes feilzubieten. Der Flohmarkt lockt bis Samstag um 16 Uhr.

Die „Krone“ bietet auf ihrem Standl in der Karfreitstraße Goodies wie Kochbücher, Magazine, Strandmatten, Kunstwerke und vieles mehr feil – die Einnahmen gehen an den Verein „Die Krone hilft“.