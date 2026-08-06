Stadtrichter haben den 30. Altstadtzauber eröffnet

Ein Jahr lang musste jeder, der sich verzaubern lassen möchte, warten; in dieser Zeit haben die Stadtrichter den Jubiläumsaltstadtzauber organisiert: Heute, Donnerstag, wurde der 30. Altstadtzauber eröffnet, der am Freitag und Samstag kleine und große Besucher nach Klagenfurt lockt.
Burggraf Willi Noll – beim Stadtgerücht im Fasching bekannt als Birgamasta von Rosntol – und „Amtskollege“ Bürgermeister Christian Scheider fuhren Donnerstagabend auf einem Traktor auf dem Neuen Platz ein, begleitet von Stadtrichtern und Altstadtzauber-Fans: Es galt, den bereits 30. Altstadtzauber zu eröffnen. „Die Kaiser“ spielten auf der „Krone“-Bühne vor dem Rathaus auf. Ein Bierfass wurde angeschlagen. Jubel! Bravorufe!
Dankesworte an ehemaligen „Kärntner Krone“-Chefredakteur
Und dazwischen Dankesworte: Dem bis vor wenigen Tagen als Chefredakteur der „Kärntner Krone“ aktiven Hannes Mößlacher dankten Burggraf und Stadtrichter für die schönen Kooperationen. Ein Wiedersehen spätestens bei der Premiere des Stadtgerüchtes 2027 ist fix geplant. Auch Bürgermeister Christian Scheider ehrte den langjährigen Chefredakteur, der für die Klagenfurter Politik oft kritische, aber immer faire und motivierende Worte gefunden hatte.
33 Stunden für Schnäppchenjäger
Während auf dem Neuen Platz und auf dem Dr.-Arthur-Lemisch-Platz, wo die 3 Lavanttaler aufspielen, der Auftakt zum magischen Fest gefeiert wird, kuscheln sich die Flohmarktstandler in ihre Betten: Um 7 Uhr in der Früh stehen sie am Freitag, 7. August, bereits in der Innenstadt, um Kurioses, Schönes, Praktisches, lang Ersehntes feilzubieten. Der Flohmarkt lockt bis Samstag um 16 Uhr.
Die „Krone“ bietet auf ihrem Standl in der Karfreitstraße Goodies wie Kochbücher, Magazine, Strandmatten, Kunstwerke und vieles mehr feil – die Einnahmen gehen an den Verein „Die Krone hilft“.
An den Zugängen zum Flohmarkt, der rund um den Domplatz stattfindet, sammeln die Stadtrichter am Freitag und Samstag Spenden, mit denen sie heuer Familien mit Kindern beim Schulstart sowie den Sozialmarkt (SOMA) unterstützen und Schlafsäcke für Obdachlose kaufen wollen.
Kleinkünstler überraschen an den zauberhaften Tagen
Am Freitagnachmittag beginnt die Magie auf Plätzen und Plätzchen und in den Gassen der historischen Stadt: Kleinkünstler überraschen die Besucher mit Akrobatik, Humor, Musik und viel Phantasie.
Die „Krone“-Kinderwelt bietet Mädchen und Buben allerlei Spiele. Wer an jeder Station war und folglich alle Stempel hat, gewinnt sogar etwas.
Musik aller Genres erklingt auf den Bühnen am Heuplatz, am Neuen Platz, Pfarrplatz, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz und auf dem Alten Platz entsteht heuer erstmals eine Chill out-Area mit Lounge-Musik.
Zwei Tage lang wird gefeiert, gelacht und gestaunt!
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