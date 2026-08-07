Der Superman mit einem Arm sorgte für Revolution

Die Mitglieder der Communities sichten Bilder, wählen aus und annotieren sie – das heißt, sie beschreiben den Inhalt der Bilder, sodass KI-Modelle lernen können, was genau auf ihnen zu sehen ist. In Oneas Team „obere Extremitäten“ sind Menschen, die eine Hand, einen Unterarm oder den kompletten Arm amputiert bekommen haben. Eine weitere Gruppe kümmert sich um die unteren Extremitäten vom Fuß über Unterschenkel bis Oberschenkel. Die von ihnen annotierten Bilder sind das Trainingsmaterial für KI-Modelle, damit sie inklusiver werden. Ermöglicht wird das Projekt vom weltweit führenden Prothesenhersteller Ottobock aus Duderstadt (Deutschland) und von Microsoft.