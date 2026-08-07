Geburtstagsbier als Belohnung für Austria-Kapitän

Im Rückspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) soll der Vorsprung über die Zeit gebracht werden. „Ich denke, dass sich nicht so viel verändert hat“, sagte Helm mit Blick auf die Ausgangsposition. „Wir werden wieder eine Topleistung brauchen und wieder an unsere Grenze gehen müssen. Dann ist es möglich, dass wir es schaffen.“ Fischer sah es nüchtern. Der Sieg bedeute für das Retourmatch gar nichts. „Es wird ein sehr enges Spiel. Ich hoffe, dass wir es so angehen werden wie in der zweiten Halbzeit. Mit der Energie und Ruhe am Ball.“ Im Play-off würde entweder Sporting Braga oder Dinamo Minsk warten, die favorisierten Portugiesen gewannen das Hinspiel zu Hause 1:0.