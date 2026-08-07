Simple Taktik
Hacker greifen Wall Street mit Telefon-Trick an
Hacker haben in den vergangenen Wochen mit einer Welle von Anrufen versucht, in die Netzwerke von Dutzenden führenden US-Finanzunternehmen einzudringen. Zu den Zielen gehörten Finanzinvestoren wie Blackstone, KKR und Apollo Global Management. Ziel: an Passwörter von Mitarbeitern zu gelangen, um Lösegeld zu erpressen.
Die Hacker nutzen dabei eine als „Social Engineering“ bekannte Taktik. Sie geben sich in Anrufen bei Mitarbeitern als IT-Abteilung des eigenen Unternehmens aus und drängen die Angesprochenen dazu, ihre Passwörter oder Sicherheitsmerkmale auf einer gefälschten Webseite zu aktualisieren.
Geben die Mitarbeiter ihre Daten ein, können die Angreifer diese samt der zur Absicherung nötigen Codes abgreifen und die Konten übernehmen. Experten zufolge zeigt die Vorgehensweise, dass trotz hoch entwickelter Sicherheitsprogramme oft einfache Täuschungen am effektivsten sind.
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