Hacker greifen Wall Street mit Telefon-Trick an

Dem Bericht zufolge haben die Angreifer, die unter Namen wie „Redact“ oder „Pink“ auftreten, ihren Fokus zuletzt auf Finanzinvestoren, Anwaltskanzleien und Ratingagenturen verlagert. Zuvor hatten sie es auch auf Firmen wie den Fahrdienstleister Uber und den Jeans-Hersteller Levi Strauss abgesehen. Google zufolge zielen die Hacker auf Branchen, von denen sie sich hohe Lösegeldzahlungen versprechen. Die betroffenen Finanzunternehmen lehnten eine Stellungnahme größtenteils ab oder reagierten nicht auf Anfragen.