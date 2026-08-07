„Ich war unsicher, ob ich wieder springen kann“

Eine Verletzung hatte die Karriere von Wasserspringer Nico Schaller beinahe beendet. Nach dem Leidensweg ist der Wiener nun wieder zurück und zeigte bei der EM in Paris den besten Wettkampf seiner Karriere. Für sein Ziel Olympia 2028 sucht der 25-Jährige nun im Internet nach Unterstützern.
Vor zwei Jahren ging Nico Schaller durch die Schmerzhölle. „Eine Bandscheibe hat auf einen Nerv gedrückt, das hat sich gezogen bis runter in den Fuß“, schildert er. Sitzen, Stehen, Liegen – alles war schmerzhaft. An Sport oder gar hartes Training für Spitzenleistungen war nicht zu denken: „Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt jemals wieder springen kann.“
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