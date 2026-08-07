„Ich war unsicher, ob ich wieder springen kann“

Vor zwei Jahren ging Nico Schaller durch die Schmerzhölle. „Eine Bandscheibe hat auf einen Nerv gedrückt, das hat sich gezogen bis runter in den Fuß“, schildert er. Sitzen, Stehen, Liegen – alles war schmerzhaft. An Sport oder gar hartes Training für Spitzenleistungen war nicht zu denken: „Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt jemals wieder springen kann.“