Feurstein sprintet bei Guadeloupe-Tour zum Sieg

Großer Jubel beim „Team Vorarlberg“ in der Karibik: Der 23-jährige Kilian Feurstein konnte die siebente Etappe der Tour de la Guadeloupe für sich entscheiden. Auf dem 146,6 Kilometer langen Teilstück war der junge Sportler im Finale nicht zu schlagen.
„Und auch für Kilian Feurstein sollten ein, zwei Etappen dabei sein“, hatte „Team Vorarlberg“-Manager und Mastermind Thomas Kofler vor der 75. Auflage der Tour de la Guadeloupe gemeint. Kofler sollte recht behalten. Nachdem sich auf dem Teilstück mit Start in Mr. Bricolage Les Abymes und Ziel in Les Abymes nach gut einer Stunde Fahrzeit eine Ausreißergruppe kurzzeitig absetzen konnte, wurde diese vom Hauptfeld wieder gestellt. In der Folge kontrollierte die Ländle-Equipe das Renngeschehen von der Spitze weg.
Perfekt vorbereiteter Sprint
Auch im anspruchsvollen, weil leicht ansteigenden Finale behielt die Mannschaft die Oberhand und bereitete den Sprint für ihren Teamkollegen Kilian Feurstein ideal vor. Der 23-jährige Dornbirner nutzte die Vorarbeit und sicherte sich im Zielsprint den Sieg. Es handelt sich um einen der größten Erfolge seiner noch jungen Karriere.
Für die Crew von Sportdirektor Paul Renger, der sich mit seinen Fahrern danach ein Bad im Karibischen Meer gönnt, war es der bereits zweite Tagessieg bei der Rundfahrt. Feurstein übernahm damit auch das Grüne Trikot des Punktbesten von seinem Teamkollegen Emanuel Zangerle.
Stüssi weiter in Lauerstellung
In der Gesamtwertung kam es zu keinen nennenswerten Veränderungen. Teamkollege Colin Stüssi erreichte das Ziel zeitgleich mit dem Etappensieger und liegt als Fünfter weiterhin knapp vier Minuten hinter dem Führenden, dem US-Amerikaner Cole Owen.
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