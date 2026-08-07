Feurstein sprintet bei Guadeloupe-Tour zum Sieg

„Und auch für Kilian Feurstein sollten ein, zwei Etappen dabei sein“, hatte „Team Vorarlberg“-Manager und Mastermind Thomas Kofler vor der 75. Auflage der Tour de la Guadeloupe gemeint. Kofler sollte recht behalten. Nachdem sich auf dem Teilstück mit Start in Mr. Bricolage Les Abymes und Ziel in Les Abymes nach gut einer Stunde Fahrzeit eine Ausreißergruppe kurzzeitig absetzen konnte, wurde diese vom Hauptfeld wieder gestellt. In der Folge kontrollierte die Ländle-Equipe das Renngeschehen von der Spitze weg.