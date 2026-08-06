Drei Kinder während Sturm aus Seenot gerettet

Ein heftiger Sturm brachte am Millstätter See drei Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren in Lebensgefahr. Sie wurden von ihrem Stand-up-Paddle ins Wasser gerissen.
Eine Bootsstreife der Polizei bemerkte den Notfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.
„Aufgrund des Sturmes war der Wellengang am Millstätter See sehr hoch und die Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren waren ohne Schwimmwesten im Wasser“, teilte die Landespolizeidirektion mit.
Jüngstes Kind drohte zu ertrinken
Ein Polizist sprang umgehend ins Wasser, um die Kinder zu retten. Vor allem das jüngste Kind drohte unterzugehen. Schließlich konnten alle drei Kinder aus den Wellen geborgen und mit dem Polizeiboot sicher ans Ufer gebracht werden. Auch das abgetriebene Stand-up-Paddle wurde später gefunden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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