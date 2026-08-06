Drei Kinder während Sturm aus Seenot gerettet

Jüngstes Kind drohte zu ertrinken

Ein Polizist sprang umgehend ins Wasser, um die Kinder zu retten. Vor allem das jüngste Kind drohte unterzugehen. Schließlich konnten alle drei Kinder aus den Wellen geborgen und mit dem Polizeiboot sicher ans Ufer gebracht werden. Auch das abgetriebene Stand-up-Paddle wurde später gefunden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.