„Ich versuche bewusst, kein Trara darum zu machen“

In nur zwei Jahren mutierte Hürden-Sprinter Enzo Diessl in Österreichs Leichtathletik-Team vom Küken zum Leader. Bei der EM in Birmingham könnte er sogar um die Medaillen mitmischen. Davon will er aber im Vorfeld nichts hören und freut sich, dass die Oma mit dabei sein wird.
Mit 22 Jahren trägt Enzo Diessl bei der Leichtathletik-EM in Birmingham einen Großteil von Österreichs Hoffnungen auf seinen Schultern. Als Nummer fünf der Meldeliste ist der Hürdensprinter der klar am besten klassierte rot-weiß-rote Athlet.
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