Heumarkt-Projekt: Innere Stadt stellt Baum auf

In ihrer letzten Sitzung beschloss die Bezirksvertretung einen Auftrag an das Magistrat, das Heumarkt-Projekt so zu planen, dass die Lothringerstraße nicht angetastet wird. Der Antrag wurde von ÖVP, Grünen, Neos und FPÖ gemeinsam eingebracht. Nur die SPÖ wollte sich nicht beteiligen. „Wir wollen die Grünfläche in der Lothringerstraße erhalten und nicht zubetonieren“, macht Bezirksvorsteher Markus Figl gegen die Pläne der Stadt mobil.