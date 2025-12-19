Weinanbaufläche in der Steiermark wird eingefroren

Angesichts eines gesättigten Marktes und internationaler Konkurrenz setzt das Land Steiermark auf klare Regeln: Neue Rebflächen werden auch im kommenden Jahr nicht genehmigt. Ziel ist es, die Qualität der regionalen Spitzenweine zu sichern und eine Überproduktion zu verhindern.
Die Entwicklung ging lange Zeit steil bergauf: Allein seit den 2000er-Jahren legte die Weinanbaufläche in der Steiermark von etwa 4000 Hektar auf heute knapp über 5000 Hektar zu. „Damit ist ein marktverträgliches Limit erreicht“, sagte Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark, schon im Frühjahr.
Steiermark als Vorreiter
Eine logische Folge: Neue Auspflanzungsrechte, die in der Regel unter Weinbauern sehr begehrt sind, wurden eingefroren. Die Begrenzung wird in der Branche weniger als Wachstumsbremse denn als Instrument zur langfristigen Absicherung von Qualität, Wertschöpfung und internationaler Positionierung gesehen. Mit der Maßnahme gilt die Steiermark in der EU übrigens als Vorreiter.
Wie jetzt offiziell bekannt wurde, setzt das Land den eingeschlagenen Kurs auch 2026 weiter fort: „Wir haben in der Steiermark eine klare Richtung im Weinbau: Qualität vor Quantität“, sagt in diesem Zusammenhang ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. „Wir sind stolz auf unsere Spitzenweine und das große Ansehen, das steirische Weine am heimischen und internationalen Markt genießen, und wollen diese Strategie weiter verfolgen.“ Daher werde es auch im nächsten Jahr keine Neuauspflanzungen geben. „Ich bin froh, dass die gesamte Branche diesen Weg mit uns geht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.