Weinanbaufläche in der Steiermark wird eingefroren

Wie jetzt offiziell bekannt wurde, setzt das Land den eingeschlagenen Kurs auch 2026 weiter fort: „Wir haben in der Steiermark eine klare Richtung im Weinbau: Qualität vor Quantität“, sagt in diesem Zusammenhang ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. „Wir sind stolz auf unsere Spitzenweine und das große Ansehen, das steirische Weine am heimischen und internationalen Markt genießen, und wollen diese Strategie weiter verfolgen.“ Daher werde es auch im nächsten Jahr keine Neuauspflanzungen geben. „Ich bin froh, dass die gesamte Branche diesen Weg mit uns geht.“