Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Markt gesättigt

Weinanbaufläche in der Steiermark wird eingefroren

Steiermark
19.12.2025 06:00
Steirische Weinbauern bewirtschaften 5096 Hektar Fläche.
Steirische Weinbauern bewirtschaften 5096 Hektar Fläche.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Angesichts eines gesättigten Marktes und internationaler Konkurrenz setzt das Land Steiermark auf klare Regeln: Neue Rebflächen werden auch im kommenden Jahr nicht genehmigt. Ziel ist es, die Qualität der regionalen Spitzenweine zu sichern und eine Überproduktion zu verhindern.

0 Kommentare

Die Entwicklung ging lange Zeit steil bergauf: Allein seit den 2000er-Jahren legte die Weinanbaufläche in der Steiermark von etwa 4000 Hektar auf heute knapp über 5000 Hektar zu. „Damit ist ein marktverträgliches Limit erreicht“, sagte Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark, schon im Frühjahr.

Steiermark als Vorreiter
Eine logische Folge: Neue Auspflanzungsrechte, die in der Regel unter Weinbauern sehr begehrt sind, wurden eingefroren. Die Begrenzung wird in der Branche weniger als Wachstumsbremse denn als Instrument zur langfristigen Absicherung von Qualität, Wertschöpfung und internationaler Positionierung gesehen. Mit der Maßnahme gilt die Steiermark in der EU übrigens als Vorreiter.

Lesen Sie auch:
Martin Palz folgte am 1. April auf Werner Luttenberger als neuer Weinbaudirektor.
Krone Plus Logo
Nach Skandal von 1985
So schaffte es der steirische Wein an die Spitze
08.08.2025
Schuld war das Wetter
Steirische Weinernte erlebte Langzeit-Tief
02.03.2024

Wie jetzt offiziell bekannt wurde, setzt das Land den eingeschlagenen Kurs auch 2026 weiter fort: „Wir haben in der Steiermark eine klare Richtung im Weinbau: Qualität vor Quantität“, sagt in diesem Zusammenhang ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. „Wir sind stolz auf unsere Spitzenweine und das große Ansehen, das steirische Weine am heimischen und internationalen Markt genießen, und wollen diese Strategie weiter verfolgen.“ Daher werde es auch im nächsten Jahr keine Neuauspflanzungen geben. „Ich bin froh, dass die gesamte Branche diesen Weg mit uns geht.“

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
133.857 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
113.386 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.438 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf