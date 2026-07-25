Einbrecher plünderten Museum: Enormer Schaden

Einen besonderen Ort für einen Einbruch suchten sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 18. Juli und dem heutigen Samstag in Innsbruck aus! Sie verschafften sich Zutritt zu einem Museum und stahlen mehrere Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf Hundertausende Euro.
Nicht alle Tage hört man von einem Einbruch in ein Museum! Dennoch sorgten Unbekannte für Aufsehen, als sie sich im Zeitraum zwischen dem 18. Juli, 17 Uhr und dem heutigen Samstag, 8 Uhr, Zutritt zu einem Museum im Innsbrucker Stadtteil Wilten verschafften.
Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie diverses Inventar, unter anderem mehrere Kupferspulen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beläuft sich der Schaden auf Hunderttausende Euro. „Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt und der Täterschaft durch die Kriminalpolizei laufen“, heißt es seitens der Exekutive.
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