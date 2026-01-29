Firmengründungs-Rekord im Ländle

„Diese Rekordzahlen sind ein starkes Signal für Vorarlberg als Wirtschaftsstandort“, sagt Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Mit dem Plus von knapp 16 Prozent bei den Neugründungen liegt das Ländle auch deutlich über dem Österreichschnitt von 9,4 Prozent. Mit einem Frauenanteil von 51,4 Prozent weist Vorarlberg 2025 den höchsten Anteil an Gründerinnen auf. Die Erfolgszahlen aber sind kein Selbstläufer. Nachdem das WIFO vor einigen Jahren eine stärkere Gründungsdynamik im Ländle eingefordert hatte, wurden gezielt Strukturen aufgebaut und weiterentwickelt: Mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie der gemeinsam mit dem Land gegründeten Start-up Vorarlberg GmbH stehen zwei starke Säulen zur Verfügung. Initiativen, die heute in der Postgarage in Dornbirn zusammenlaufen, bündeln zudem Know-how, Beratung und Vernetzung an einem Ort.