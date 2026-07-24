Voitsberger Sechsertragerl – DSC schockt Favorit

Wiederholungstäter! Die Deutschlandsberger haben es schon wieder getan: Bereits 2018 eliminierten sie Amstetten in der ersten Cuprunde, damals mit einem 4:2. Am Freitagabend brauchten die Weststeirer zwar etwas länger – doch der Jubel war nach dem gewonnenen 4:2 im Elfmeterschießen deswegen nicht kleiner. Für den Zweitligisten bleibt das Koralmstadion also weiterhin ein Ort des Schreckens.