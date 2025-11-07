Doppelmayr hat eine neue Superseilbahn entwickelt

Begeisterung schon vor dem Betriebsstart

Urs Keller, Geschäftsführer der Hoch-Ybrig AG, spricht von einem „Generationenprojekt – für uns und für die ganze Region“. Die neue Zubringerbahn ersetzt eine veraltete Pendelbahn aus den 1970er-Jahren. Auch beim Seilbahnbauer aus dem Ländle ist man happy: „Für die gesamte Doppelmayr-Gruppe ist es ein großer Gewinn, dass das erste Projekt dieses neuen Seilbahntyps in unmittelbarer Nähe unserer Standorte realisiert werden konnte. Die zügige Umsetzung der ersten TRI-Line und die kurzen Wege zur Baustelle haben dem Projekt Auftrieb gegeben“, schwärmt Marcel Nussbaumer, Projektleiter bei der Doppelmayr-Tochter Garaventa.