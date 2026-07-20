Bei Kulinarik ist Kitz auch in Liga der Champions

Er hat einen ganz besonderen Flair, der VIP Champions Club neben dem Center Court. Das liegt nicht nur an der stilvollen Einrichtung und einem Pool (!), sondern auch am außergewöhnlichen Catering vom Unternehmen DoN. Wirft man einen Blick auf die zubereiteten Speisen, wird einem klar: Das Auge isst mit! Statt Gewohntem wird mit Kreativität nach dem Besonderen gestrebt.