Bei Kulinarik ist Kitz auch in Liga der Champions

Der VIP-Bereich beim Generali Open bietet Luxus auf höchstem Niveau – nicht nur bei Speisen & Getränken. Die Verantwortlichen gewährten der „Krone“ einen Blick hinter die Kulissen.
Er hat einen ganz besonderen Flair, der VIP Champions Club neben dem Center Court. Das liegt nicht nur an der stilvollen Einrichtung und einem Pool (!), sondern auch am außergewöhnlichen Catering vom Unternehmen DoN. Wirft man einen Blick auf die zubereiteten Speisen, wird einem klar: Das Auge isst mit! Statt Gewohntem wird mit Kreativität nach dem Besonderen gestrebt.
Tiroler Küche – und vieles mehr
„Wir bereiten einen guten Mix zu. Einerseits setzen wir hier auf Tiroler Küche, andererseits bieten wir moderne Gerichte an“, erklärt Christian Hölbl, Chief Operation Officer. Dabei lege man großen Wert auf heimische Produkte: So stammen zum Beispiel Erdäpfel und Karotten aus dem Brixental.
„Zudem haben wir kein klassisches Buffet-Service, sondern wir richten jeden einzelnen Teller an“, betont Matthias Tanzer, Regional Director Innsbruck.
50 Tonnen Lebensmittel in der Turnierwoche
Die konkreten Zahlen können sich sehen lassen: Rund 650 Gäste haben im VIP Champions Club Platz, um die 100 Mitarbeiter kümmern sich um sie. An Spitzentagen werden ca. 3500 Portionen pro Tag serviert, in der ganzen Turnierwoche rund 50 Tonnen Lebensmittel verarbeitet. Die Tickets reichen von 365 € (am Beginn der Woche) bis 559 € (bis zum Finale).
„Wenn man gut rechnen kann ...“
DoN hat sich in der Branche etabliert und zeigt, dass mit qualitativ hochwertigem Catering ein gutes Geschäft zu machen ist – „wenn man gut rechnen kann“, fügt Hölbl hinzu.
Was ist das Erfolgsgeheimnis? „Wir entwickeln uns ständig weiter und kümmern uns intensiv um unsere Angestellten – so bezahlen wir ihnen etwa Ausbildungen. Nur mit einem guten Stock an Mitarbeitern ist das alles möglich, weil die Catering-Branche durchaus sehr individuell und alles andere als familienfreundlich ist“, erläutert Tanzer.
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