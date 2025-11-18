Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne Zone in Mödling

Koalition rudert zurück, Opposition erhöht Druck

Niederösterreich
18.11.2025 12:00
Zahlen fürs Parken – In Mödling derzeit Streitthema Nummer 1
Zahlen fürs Parken – In Mödling derzeit Streitthema Nummer 1(Bild: Tom Leitner)

Parkgebühren sind wohl in jeder Stadt ein Reizthema. In Mödling wird derzeit darum heftig gestritten. Die Rathauskoalition aus SPÖ und Grünen sieht darin die einzige Möglichkeit, der Parkplatznot Herr zu werden, macht aber bereits Abstriche. FPÖ ist gegen Grüne Zonen – und steigt noch mehr aufs Gas!

0 Kommentare

Mit ihrem Plan, ganz Mödling zu einer Grünen Zone mit gebührenpflichtigen Parkplätzen zu machen, hat sich die rot-grüne Stadtregierung ordentlich in die Nesseln gesetzt. Und rudert nach heftigen Protesten schon wieder zurück. Mittlerweile rückt man von einer flächendeckenden Lösung ab und will sich auf einzelne Bereiche mit akuter Parkplatznot – etwa rund ums Spital sowie bei der HTL – beschränken. 

Lesen Sie auch:
Janschka, Haidvogel, Moser und Zeidler-Beck (von links) protestieren gegen die Parkpickerl-Pläne ...
Wegen Grüner Zone
Nachbarorte befürchten Parkpickerl-Flüchtlinge
02.11.2025
Grüne Zone in Mödling
Parkplatz-Misere bei Spital: Wer ist schuld daran?
04.11.2025
Bald neue Gebühren
Mödling: Blaue wettern gegen „Grüne Parkzonen“
09.10.2025

Gebühren nur in Problembereichen
„Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern ein Modell erarbeiten, das die vorhanden Flächen fair verteilt, die Bewohner der Stadt entlastet und den öffentlichen Raum lebenswerter macht“, geben Stadtchefin Silvia Drechsler (SPÖ) und Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne) die Linie der Stadtregierung vor. Dafür sind im Dezember sechs Informationsveranstaltungen geplant, bei denen Lösungsvorschläge präsentiert und Vorschläge aus der Bevölkerung eingeholt werden sollen (1. Dezember Raika Forum, 2. Dezember Haus der Jugend, 4. Dezember Pflegeheim, 5. Dezember Lichthaus, 5. Dezember Kultursaal Arbeitergasse, 10. Dezember Arbeiterkammer)

FPÖ fordert Volksbefragung
Doch die Opposition, angeführt von der FPÖ, lässt nicht locker. „Die Abzocke ist vorprogrammiert“, wettert der blaue Stadtrat Harald Thau und spricht von einem „Schein-Kompromiss“ der Stadtregierung. Er drängt weiterhin auf eine Volksbefragung: „Die Mödlinger Bevölkerung soll entscheiden!“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
207.407 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
204.247 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
199.660 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf