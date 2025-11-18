Koalition rudert zurück, Opposition erhöht Druck

Mit ihrem Plan, ganz Mödling zu einer Grünen Zone mit gebührenpflichtigen Parkplätzen zu machen, hat sich die rot-grüne Stadtregierung ordentlich in die Nesseln gesetzt. Und rudert nach heftigen Protesten schon wieder zurück. Mittlerweile rückt man von einer flächendeckenden Lösung ab und will sich auf einzelne Bereiche mit akuter Parkplatznot – etwa rund ums Spital sowie bei der HTL – beschränken.