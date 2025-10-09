Mödling: Blaue wettern gegen „Grüne Parkzonen“

Rot-Grüne Stadtregierung überlegt einheitliche Lösung

Noch ist dazu gar nichts fix, heißt es dazu aus dem Rathaus. Man sei mit externen Experten am Evaluieren, welche Lösungen für die Stadt am besten seien. Fakt sei, „dass in den vergangenen 40 Jahren die Verkehrs- und Parkplatzsituation in Mödling sträflich vernachlässigt wurde und für die Bewohner höchst unzufriedenstellend ist“, so Tim Pöchhacker, der zuständige Stadtrat der Grünen.