Bald neue Gebühren

Mödling: Blaue wettern gegen „Grüne Parkzonen“

Niederösterreich
09.10.2025 19:00
Die Blauen Hubert Keyl (li.) und Harald Thau (re.) wollen Grüne Zonen, bei denen nur die Bürger ...
Die Blauen Hubert Keyl (li.) und Harald Thau (re.) wollen Grüne Zonen, bei denen nur die Bürger und Autofahrer zur Kasse gebeten würden, verhindern. Die rot-grüne Regierung in Mödling weiß jedoch, dass eine Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzone notwendig sein wird.(Bild: Krone KREATIV/Grüne Mödling Doris Seebacher)

Akute Parkprobleme in Mödling machen es notwendig, die Gebührensituation neu zu überdenken und die kostenpflichtigen Parkzonen auszuweiten. Die FPÖ vermutet Abzocke gegenüber den Bürgern und den Autofahrern und startet die Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“. 

Parken und Parkgebühren sind in vielen Städten Niederösterreichs ein unliebsames Thema. Jetzt steht Mödling vor neuen Diskussionen, um dem ständig wachsendem Parkplatzproblem ein Ende zu setzen.

„Parkprobleme werden nur in andere Gebiete verlagert“
Die FPÖ Mödling befürchtet jetzt schon, dass die geplante Einführung einer Grünen Zone im Bereich der HTL und des Spitals das Problem nicht lösen, sondern nur in angrenzende Straßenzüge verlagern würde. „Dieses Vorhaben geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Dieses garantiert jedoch keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten“, befürchtet FPÖ-Stadtrat Harald Thau.

Auch FPÖ-NÖ-Verkehrssprecher Hubert Keyl schimpft: „Die Bürger und Autofahrer werden hier wieder dreist und unsozial abkassiert.“ Mit der eigenen Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ wird nun versucht, die Einführung von Grünen Zonen, Parkpickerl und die Ausweitung der Kurzparkzonen zu verhindern.

Rot-Grüne Stadtregierung überlegt einheitliche Lösung
Noch ist dazu gar nichts fix, heißt es dazu aus dem Rathaus. Man sei mit externen Experten am Evaluieren, welche Lösungen für die Stadt am besten seien. Fakt sei, „dass in den vergangenen 40 Jahren die Verkehrs- und Parkplatzsituation in Mödling sträflich vernachlässigt wurde und für die Bewohner höchst unzufriedenstellend ist“, so Tim Pöchhacker, der zuständige Stadtrat der Grünen.  

Zitat Icon

Es ist klar, dass es keinen Fleckerlteppich an Lösungen geben soll, sondern die ganze Stadt betrachtet wird.

Tim Pöchhacker, Stadtrat der Grünen in Mödling

Bild: ZVG Grüne Mödling

Ziel der rot-grünen Regierung sei es jedoch, sozial verträgliche Parkgebühren einheitlich über die ganze Stadt zu verteilen. „Und nicht nur im Bereich HTL und rund ums Krankenhaus“, so Pöchhacker. Denn hier ist er sich mit der FPÖ einig: „Es darf zu keiner Verlagerung des Problems in andere Stadtteile kommen.“

Ziel sei es, gerade in Gebieten rund um die HTL und das Krankenhaus den Parkraumdruck im Sinne der Bewohner zu senken. Die weiteren Schritte dazu: „In den nächsten Wochen wird unter Einbindung der Wirtschaft sowie aller im Gemeinderat vertretenen Parteien ein Konzept dazu erarbeitet, das mit Anfang 2026 in Kraft treten soll“, erklärt Pöchhacker.

Derzeit sind in Mödling nur einzelne Gebiete als gebührenpflichtige Kurzparkzone ausgewiesen. Kosten: ein Euro pro halber Stunde. „Unser Wunsch: Wir wollen den Parkdruck reduzieren und so die Bevölkerung entlasten“, meint Pöchhacker.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
