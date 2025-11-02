Nachbarorte befürchten Parkpickerl-Flüchtlinge

Autolenker in Mödling kennen das Problem: Tagsüber in der Stadt einen Dauerparkplatz zu finden, ist eine Herausforderung. Mit Zahlen und Fakten bestätigt wird das durch die Studie eines Verkehrsplanungsbüros. Die rot-grüne Rathauskoalition will jetzt Abhilfe schaffen: Neben den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen in der Innenstadt soll nahezu das komplette restliche Stadtgebiet zur Grünen Zone werden – also Parken nur gegen Bezahlung ermöglichen. Für Anrainer ist ein Parkpickerl geplant.