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Masked Perpetrators

Jewelry Store Burglars Fled with Valuable Loot

Nachrichten
24.07.2026 09:15
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Stock image(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Burglars are believed to have stolen watches, jewelry, and valuables worth several hundred thousand euros from a jewelry store in Perg (Upper Austria) early Friday morning. A neighbor observed two masked men fleeing the scene in a gray car after the crime. The police manhunt is ongoing.

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A break-in at a jewelry store in the town of Perg occurred early Friday morning. Around 2:30 a.m., police were alerted by an alarm system.

When officers arrived at the scene a few minutes later, the burglars had already fled. The front door was damaged and the interior of the store had been ransacked.

Witness Spotted the Duo
A witness living in a neighboring house told police that two men wearing balaclavas had smashed the door, helped themselves to items from the display cases, and then fled in a gray car. The pair is believed to have made off with loot worth several hundred thousand euros. The extent of the property damage caused is not yet known.

Despite an intensive manhunt, the suspects have so far managed to escape. The Upper Austria State Criminal Police Office is investigating.

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