Rocker Jon Bon Jovi ist wieder Opa geworden

Jon Bon Jovi freut sich über weiteren Familienzuwachs, denn der Musiker ist erneut Opa geworden!
Die Familie von Jon Bon Jovi wächst und wächst. Denn nachdem Sohn Jake Bongiovi mit seiner schönen Ehefrau Millie Bobby Brown erst vor wenigen Wochen ein kleines Mädchen adoptiert hatten, kam auch schon Enkerl Nummer zwei zur Welt.
Baby-Name ausgeplaudert
Die frohe Botschaft teilten die stolzen Eltern, Bon Jovis Sohn Jesse Bongiovi und dessen Ehefrau Jesse Light, auf Instagram. Zu einem Foto, das die kleine Hand des Baby-Mädchens zeigt, die den Finger seines Papas umklammert, enthüllten die beiden den Namen ihres Nachwuchses: „Blair Lucy Bongiovi“.
Sehen Sie hier das süße Baby-Posting von Jesse Bongiovi und seiner Ehefrau:
Außerdem verriet das Paar, dass es über die Geburt ihrer Tochter außer sich sei: „Unser süßes Mädchen ist da und wir könnten nicht glücklicher sein“, schwärmten die beiden. „Willkommen auf der Welt, Baby Blair-Bär.“
Auch die übrigen Familienmitglieder freuten sich sichtlich über die Mini-Bongiovi: „Willkommen in der Familie, süße Prinzessin Blair“, gratulierte Jon Bon Jovis Bruder Matthew seinem Neffen und dessen Ehefrau zur Geburt ihrer Tochter.
Jon Bon Jovi will Enkerl verwöhnen
Erst kürzlich hatte Jon Bon Jovi in der „Late Late Show“ über seine Rolle als bald zweifacher Opa geplaudert und erklärt: „Das sind die Kapitel im Leben, die man am meisten genießen sollte, und das tue ich auch.“
Es sei „verrückt“, die nächste Generation heranwachsen zu sehen, schmunzelte der 63-Jährige. Und verriet, dass es Sohn Jake und Schwiegertochter Millie mit ihrem kleinen Töchterl richtig gut gehe. Besonders freue er sich aber darauf, dass er zu Weihnachten gleich zwei Enkelkinder verwöhnen dürfe, lachte Bon Jovi abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.