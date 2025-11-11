Vorteilswelt
„Süße Prinzessin“

Rocker Jon Bon Jovi ist wieder Opa geworden

Society International
11.11.2025 16:00
Jon Bon Jovi wurde wieder Opa: Sein Sohn Jesse freute sich über die Geburt einer Tochter.
Jon Bon Jovi wurde wieder Opa: Sein Sohn Jesse freute sich über die Geburt einer Tochter.(Bild: AP/Drew Gurian)

Jon Bon Jovi freut sich über weiteren Familienzuwachs, denn der Musiker ist erneut Opa geworden!

0 Kommentare

Die Familie von Jon Bon Jovi wächst und wächst. Denn nachdem Sohn Jake Bongiovi mit seiner schönen Ehefrau Millie Bobby Brown erst vor wenigen Wochen ein kleines Mädchen adoptiert hatten, kam auch schon Enkerl Nummer zwei zur Welt.

Baby-Name ausgeplaudert
Die frohe Botschaft teilten die stolzen Eltern, Bon Jovis Sohn Jesse Bongiovi und dessen Ehefrau Jesse Light, auf Instagram. Zu einem Foto, das die kleine Hand des Baby-Mädchens zeigt, die den Finger seines Papas umklammert, enthüllten die beiden den Namen ihres Nachwuchses: „Blair Lucy Bongiovi“. 

Sehen Sie hier das süße Baby-Posting von Jesse Bongiovi und seiner Ehefrau:

Außerdem verriet das Paar, dass es über die Geburt ihrer Tochter außer sich sei: „Unser süßes Mädchen ist da und wir könnten nicht glücklicher sein“, schwärmten die beiden. „Willkommen auf der Welt, Baby Blair-Bär.“

Auch die übrigen Familienmitglieder freuten sich sichtlich über die Mini-Bongiovi: „Willkommen in der Familie, süße Prinzessin Blair“, gratulierte Jon Bon Jovis Bruder Matthew seinem Neffen und dessen Ehefrau zur Geburt ihrer Tochter.

Jon Bon Jovi will Enkerl verwöhnen
Erst kürzlich hatte Jon Bon Jovi in der „Late Late Show“ über seine Rolle als bald zweifacher Opa geplaudert und erklärt: „Das sind die Kapitel im Leben, die man am meisten genießen sollte, und das tue ich auch.“

Es sei „verrückt“, die nächste Generation heranwachsen zu sehen, schmunzelte der 63-Jährige. Und verriet, dass es Sohn Jake und Schwiegertochter Millie mit ihrem kleinen Töchterl richtig gut gehe. Besonders freue er sich aber darauf, dass er zu Weihnachten gleich zwei Enkelkinder verwöhnen dürfe, lachte Bon Jovi abschließend.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Kommentare

