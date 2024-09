Jon Bon Jovi rettet Frau vor Sprung in den Tod

„Ein Hoch auf Jon Bon Jovi“

Auf einem Facebook-Posting fügte die Polizei von Nashville später noch hinzu: „Ein Hoch auf Jon Bon Jovi und sein Team, dass sie einer Frau in Nashville auf der Seigenthaler Pedestrian Bridge Dienstagnacht geholfen haben. Er hat sie davon überzeugt, nicht in den Cumberland River zu springen und sie vom Rand weg in Sicherheit zu ziehen!“