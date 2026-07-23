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Schwer verletzt

Biker nach Unfall unter Transporter eingeklemmt

Steiermark
23.07.2026 10:03
Komplizierte Bergung für die Einsatzkräfte
Komplizierte Bergung für die Einsatzkräfte(Bild: FF Neuberg an der Mürz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einem Überholmanöver kollidierte ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch bei Neuberg an der Mürz mit einem entgegenkommenden Kleintransporter und wurde schwer verletzt unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte waren gefordert.

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Am Mittwoch gegen 16 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Motorrad auf der B 23 aus Kapellen kommend in Fahrtrichtung Mürzzuschlag unterwegs. Als er ein Fahrzeug überholte, dürfte er wohl eine entgegenkommenden Kleintransporter, gelenkt von einem 55-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, übersehen haben. Es kam zur Kollision.

Schwierige Bergung, die Straße war fast zwei Stunden gesperrt.
Schwierige Bergung, die Straße war fast zwei Stunden gesperrt.(Bild: FF Neuberg an der Mürz)

Dabei wurde der Motorradlenker unter dem Kleintransporter eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Mürzzuschlag, Kapellen und Neuberg an der Mürz befreiten den 20-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C 33 ins LKH Graz geflogen. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.

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