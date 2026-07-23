Biker nach Unfall unter Transporter eingeklemmt

Bei einem Überholmanöver kollidierte ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch bei Neuberg an der Mürz mit einem entgegenkommenden Kleintransporter und wurde schwer verletzt unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte waren gefordert.
Am Mittwoch gegen 16 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Motorrad auf der B 23 aus Kapellen kommend in Fahrtrichtung Mürzzuschlag unterwegs. Als er ein Fahrzeug überholte, dürfte er wohl eine entgegenkommenden Kleintransporter, gelenkt von einem 55-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, übersehen haben. Es kam zur Kollision.
Dabei wurde der Motorradlenker unter dem Kleintransporter eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Mürzzuschlag, Kapellen und Neuberg an der Mürz befreiten den 20-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C 33 ins LKH Graz geflogen. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.
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