Biker nach Unfall unter Transporter eingeklemmt

Am Mittwoch gegen 16 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Motorrad auf der B 23 aus Kapellen kommend in Fahrtrichtung Mürzzuschlag unterwegs. Als er ein Fahrzeug überholte, dürfte er wohl eine entgegenkommenden Kleintransporter, gelenkt von einem 55-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, übersehen haben. Es kam zur Kollision.