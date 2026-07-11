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Steirer (30) im Spital

Vierter Motorradunfall in nur 24 Stunden

Steiermark
11.07.2026 12:14
An der Unfallstelle auf der B77.
An der Unfallstelle auf der B77.(Bild: G. Traupmann, Rotes Kreuz Stmk)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Unglücksserie in der Steiermark nimmt kein Ende. Samstagfrüh kollidierte ein Motorradfahrer auf der Gaberl-Bundesstraße mit einem Auto. Der Helikopter musste kommen.

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Sonne, Ferien, Biker-Zeit: Es ist bereits der vierte schwere Motorradunfall innerhalb von nur 24 Stunden in der Steiermark. Gegen 8 Uhr früh am Samstag war ein 30-Jähriger auf seinem Motorrad in Fahrtrichtung Köflach auf der B77 Gaberl-Bundesstraße unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte er zwischen Salla und Krenhof (Bezirk Voitsberg) mit einem Pkw und stürzte.

First Responder, Polizei, Rettung und Hubschrauber alarmiert
Der 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Auto-Insassen blieben unverletzt. Zwei First Responder aus der Region wurden gerufen, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 17 aus St. Michael in der Obersteiermark.

Der Mann wurde notfallmedizinisch versorgt und in stabilem Zustand ins UKH nach Graz geflogen. Bereits am Freitag musste mehrmals ein Hubschrauber zu Motorrad-Unfällen in der Steiermark ausrücken.

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