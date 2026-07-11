Vierter Motorradunfall in nur 24 Stunden

Sonne, Ferien, Biker-Zeit: Es ist bereits der vierte schwere Motorradunfall innerhalb von nur 24 Stunden in der Steiermark. Gegen 8 Uhr früh am Samstag war ein 30-Jähriger auf seinem Motorrad in Fahrtrichtung Köflach auf der B77 Gaberl-Bundesstraße unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte er zwischen Salla und Krenhof (Bezirk Voitsberg) mit einem Pkw und stürzte.