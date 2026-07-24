Bindendes Öko-Versprechen für die Kremser Zukunft

Mit der „NaturStadt-Garantie“ von Greenpeace setzt die Wachau-Stadt als erste Gemeinde Österreichs ein starkes Zeichen für mehr Grün, Schatten und Lebensqualität.
„Eine lebenswerte Stadt braucht lebendige Schöpfung“, macht Bürgermeister Peter Molnar mit seiner Unterschrift unter die „NaturStadt-Garantie“ deutlich. Als erste Stadt Österreichs gibt Krems damit ein bindendes Versprechen für mehr Bäume, Blühwiesen und entsiegelte Böden – als natürliche Antwort auf immer häufigere Hitzewellen und Starkregen. Kurzum – der Grünanteil muss wachsen.
Garantie für mehr Lebensqualität
„In Zeiten, in denen uns Extremwetter immer härter treffen, braucht es Stadtpolitik mit Weitblick“, betont Greenpeace-Chef Alex Egit. Krems gebe den Menschen damit eine Garantie für mehr Lebensqualität und werde zum Vorbild für andere Städte. Egits Ökocredo: „Wo Bäume Schatten spenden, Bienen summen und Regenwasser im Boden versickern kann, gewinnt nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch."
Für Greenpeace-Expertin Melanie Ebner sind genau diese grünen Lebensadern die beste Medizin gegen aufgeheizte Städte. Krems zeige eindrucksvoll, dass eine klimafitte Zukunft dort beginnt, wo der Natur wieder mehr Raum gegeben wird.
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