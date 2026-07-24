Bindendes Öko-Versprechen für die Kremser Zukunft

Garantie für mehr Lebensqualität

„In Zeiten, in denen uns Extremwetter immer härter treffen, braucht es Stadtpolitik mit Weitblick“, betont Greenpeace-Chef Alex Egit. Krems gebe den Menschen damit eine Garantie für mehr Lebensqualität und werde zum Vorbild für andere Städte. Egits Ökocredo: „Wo Bäume Schatten spenden, Bienen summen und Regenwasser im Boden versickern kann, gewinnt nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch."