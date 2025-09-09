Baby erlitt Gehirnblutung: Milde Strafe für Vater

„War überfordert“

Als „lebensgefährlich“ bezeichnete ein Gutachter diese Verletzung, zum Glück ist das Baby wieder ganz gesund geworden. Der Vater gab zu, völlig überfordert gewesen zu sein, als sein Bub wegen Bauchschmerzen die ganze Zeit schrie, während die gesamte Familie krank war. „Einige Sekunden“ habe er ihn nur geschüttelt, allerdings nicht geschlagen und erklärte die Blutergüsse im Gesicht damit, dass er das Kind fest an seinen „knochigen“ Körper gedrückt hatte, um es zu beruhigen.