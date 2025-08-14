Falsche Schönheitsärztin in Wels vor Gericht

„Habe Heilkunde studiert“

Die Russin bekannte sich aber nicht schuldig: „Ich habe von 1998 bis 2004 Heilkunde in Moskau studiert, dieses Studium ist Voraussetzung dafür, Arzt zu sein. Als Ärztin habe ich dort nicht gearbeitet, weil wir im Oktober 2024 aus Russland nach Österreich ausgewandert sind“, so die Angeklagte. Als Bekräftigung legte ihr Anwalt ein angebliches Diplom samt Prüfungszeugnis der Ersten Moskauer Staatlichen Medizinischen Universität vor, welches sie im Juli auf ihre Nachfrage hin von der Uni ausgehändigt bekommen habe. Er betonte, dass ein studierter Mediziner rein rechtlich keine Kurpfuscherei betreiben könne.