Gemauertes Hakenkreuz: Lehrer dienstfrei gestellt

Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule im Burgenland angefertigt worden war, sorgt weiter für Empörung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, inzwischen hat sich sogar schon der Verfassungsschutz eingeschaltet. Und im Hintergrund mehren sich die Hinweise auf mögliche politische Funktionen des Lehrers.