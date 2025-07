Grünes Licht für neuen Sportplatz in Oberndorf

„Mir war von Anfang an klar, dass das Widmungsverfahren für den Standort an der Lindach nicht einfach wird“, betont Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). „Dass es sieben Jahre dauert, ist aber auch für mich schwer nachvollziehbar. Ich spare mir aber heute meine Kritik am Bürokratismus des Landes Salzburg. Fakt ist: Wir haben nie aufgegeben – und heute haben wir endlich die positive Entscheidung der Landesregierung.“