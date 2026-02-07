Sportplatz Oberndorf noch einmal vor Aus gerettet

Seit Jahren gibt es um den Fußballplatz in Oberndorf ein Gerangel. Dem Oberndorfer SK droht sogar der Verlust seiner Heimstätte. Denn statt Fußball soll auf der Fläche des Vereins nämlich Wohnraum entstehen, der Sportklub, im Jahr 1920 gegründet, muss übersiedeln. Nur wohin? Am angedachten Ort des neuen Fußballplatzes in Lindach ist man noch nicht so weit. Ein Baustart ist wohl erst im Jahr 2027 wahrscheinlich. Nun gibt es Hoffnung, dass es in der Franz-Xaver-Gruber-Straße noch einmal für ein Jahr weitergeht.