Sportplatz Oberndorf noch einmal vor Aus gerettet

Aufatmen bei den Flachgauer Fußballern des Oberndorfer SK. Der endgültige Abschied von ihrem Fußballplatz bekommt einen abermaligen Aufschub! Der ausgelaufene Pachtvertrag wurde aber nur um ein Jahr verlängert.
Seit Jahren gibt es um den Fußballplatz in Oberndorf ein Gerangel. Dem Oberndorfer SK droht sogar der Verlust seiner Heimstätte. Denn statt Fußball soll auf der Fläche des Vereins nämlich Wohnraum entstehen, der Sportklub, im Jahr 1920 gegründet, muss übersiedeln. Nur wohin? Am angedachten Ort des neuen Fußballplatzes in Lindach ist man noch nicht so weit. Ein Baustart ist wohl erst im Jahr 2027 wahrscheinlich. Nun gibt es Hoffnung, dass es in der Franz-Xaver-Gruber-Straße noch einmal für ein Jahr weitergeht.
Das Sportzentrum Lindach ist das Ziel! Die behördlichen Verfahren dauern länger, die Planungen laufen aber weiter.
Georg Djundja (SPÖ), Bürgermeister von Oberndorf
Ausweichquartier in Bayern
Bemühungen des Vereins dürften erneut Früchte tragen. Es gab sogar eine Demo und eine Unterschriftenliste für den Erhalt. Jetzt hat der nunmehrige Eigentümer „Die Salzburg“ den Pachtvertrag noch einmal um ein Jahr verlängert. Auch weil der Baustart für die Siedlungserweiterung „Oberndorf Mitte“ erst 2027 geplant ist. Dann soll eine Übergangslösung auf der anderen Salzachseite das Loch stopfen. Kampfmannschaft und Jugend sollen in Laufen Platz und Kabinen nutzen dürfen.
„Das neue Sportzentrum in Lindach ist unser großes Ziel“, sagt dazu Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). „Auch wenn die behördlichen Verfahren länger dauern, die Planungen laufen weiter. „
