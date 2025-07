ifs-Stelle für mehr Zufriedenheit in Wohnblocks

In der jüngsten Sitzung des Wohnbauförderungsbeirats wurden zwei Abschlussberichte der ifs-Stelle zu den Siedlungsprojekten „Langfristige Begleitung der Hannes-Grabher-Siedlung in Lustenau“ und der „Aktivierenden Befragung im Ulmerpark in Dornbirn“ vorgestellt. In Lustenau wurden einige mit den Bewohnern geplante Verbesserungen umgesetzt – etwa die Neugestaltung der Außenanlagen.