Gauner scheiterten an Tür: Kirche blieb verschont

Polizei bittet um Hinweise

„Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest“, heißt es seitens der Polizei, die nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Pfarrkirche gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird ersucht, sich unter 059133/7200 zu melden.