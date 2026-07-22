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Frevel in Kitzbühel

Gauner scheiterten an Tür: Kirche blieb verschont

Tirol
22.07.2026 19:06
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Joerg Sabel - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein nächtlicher Einbruchsversuch auf die Pfarrkirche zum Hl. Andreas in Kitzbühel in Tirol sorgt für Empörung: Unbekannte setzten alles daran, in das Gotteshaus einzudringen. Doch die massive Tür hielt stand – die Täter flüchteten unverrichtete Dinge und hinterließen erheblichen Schaden.

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Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh machten sich die Einbrecher an der nördlichen Eingangstür der Kirche zu schaffen. Mit brachialer Gewalt versuchten sie, die massive Holztür aufzubrechen. Der Plan ging jedoch nach hinten los: Die Tür wurde derart schwer beschädigt, dass sie sich nicht einmal mehr öffnen ließ. Ins Innere der Kirche gelangten die Täter nicht.

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22.07.2026

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„Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest“, heißt es seitens der Polizei, die nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Pfarrkirche gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird ersucht, sich unter 059133/7200 zu melden.

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