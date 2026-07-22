Autohaus im Visier, doch Einbrecher scheiterten

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Lager eines Autohauses im Osttiroler Sillian einzubrechen. Der Einbruchsversuch blieb zwar erfolglos, verursachte jedoch erheblichen Sachschaden. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise.
Schauplatz des Einbruchversuchs war laut Polizei die Firma „Auto Bodner GmbH“ in Sillian. Die Täter hätten versucht, in ein Lager einzudringen. Der Einbruch scheiterte jedoch.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Es sei aber ein beträchtlicher Schaden entstanden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Sillian unter der Telefonnummer: 059 133/7238.
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