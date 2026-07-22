Brand in Werkstatt riss Feuerwehrleute aus Schlaf

Feueralarm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Wörgl im Tiroler Unterland: In einer Werkstatt war plötzlich ein Brand ausgebrochen. Auch von einer Explosion war die Rede. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation glücklicherweise rasch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar.