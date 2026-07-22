Brand in Werkstatt riss Feuerwehrleute aus Schlaf

Feueralarm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Wörgl im Tiroler Unterland: In einer Werkstatt war plötzlich ein Brand ausgebrochen. Auch von einer Explosion war die Rede. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation glücklicherweise rasch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar.
„Explosion Lagerhalle“, stand im Einsatztext, mit dem über die Leitstelle Tirol am Mittwoch gegen 4 Uhr die Feuerwehr Wörgl alarmiert worden war. In einer Werkstatt in der Brixentaler Straße brach aus derzeit noch unbekannter Ursache plötzlich ein Brand aus.
Brand rasch unter Kontrolle
Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und dieses innerhalb kürzester Zeit löschen, berichtete die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, hieß es.
Ermittlungen zur Brandursache
„Das Gebäude sowie eine dort befindliche Maschine wurden stark beschädigt“, so die Exekutive weiter. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Wörgl mit vier Fahrzeugen, die Rettung und die Polizei.
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