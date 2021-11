Fragwürdige Geschäfte mit Inseraten in „Russ-Land“

Wird eine Anzeige geschalten - im Jahr 2020 inserierte alleine die Wirtschaftskammer für über eine halbe Million Euro - naschen die drei Eigentümer je nach Höhe ihrer Anteile natürlich auch kräftig am Inseratenkuchen mit. Für Empörung hatte dies im vergangenen Jahr vor allem auch deshalb gesorgt, weil just zu jener Zeit, als Kessler Landesvorsitzender der ÖGK war, plötzlich ÖGK-Inserate, vermittelt über „Media Team“, in der Zeitung der Wirtschaftskammer auftauchten.