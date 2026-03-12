Investor Kilger: Weitere Insolvenzen befürchtet

„Veranstaltungen finden wie geplant statt“

Spannend ist, wie es mit den zahlreichen Beteiligungen und Betrieben weitergeht. „Für Gäste, Kunden und Partner läuft der Betrieb an den Standorten planmäßig weiter: Das Weingut, der Jaglhof, das Schloss Gamlitz, der Stupperhof in Kitzeck sowie die Peterquelle werden nach derzeitiger Planung fortgeführt“, heißt es in einer Aussendung von Zink und Kilger. Und weiter: „Veranstaltungen und Reservierungen finden wie geplant statt, Gäste können weiterhin empfangen werden. Auch die Lieferfähigkeit gegenüber Handelspartnern und Kunden bleibt gewährleistet.“