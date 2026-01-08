Vorteilswelt
Name ausgeplaudert

Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden

Society International
08.01.2026 07:55
Samuel Koch und seine Ehefrau Sarah freuen sich über den ersten Nachwuchs und verraten auch ...
Samuel Koch und seine Ehefrau Sarah freuen sich über den ersten Nachwuchs und verraten auch schon den Babynamen.(Bild: Viennareport)

Schauspieler Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden. Schon kurz vor den Weihnachtsfeiertagen brachte seine Frau Sarah in München den gemeinsamen Sohn zur Welt, wie das Paar über ihre Medienagentur mitteilte.

„Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt“, schrieben die stolzen Eltern.

Das steckt hinter dem Namen
Ihrem Sohn gaben Sarah und Samuel Koch den Namen Romeo Casper – der erste Name in Anlehnung an den bekannten Shakespeare-Charakter, der zweite an einen der drei Weisen aus der christlichen Weihnachtsgeschichte, hieß es von der Medienagentur.

Sie würden sich freuen, „wenn die Privatsphäre unseres süßen Sohnes bewahrt bleibt“, schrieb das Paar.

Am Set kennengelernt
Samuel und Sarah Koch lernten sich am Set der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennen und sind seit 2016 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im November öffentlich gemacht.

