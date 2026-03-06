Vorteilswelt
Rapper überglücklich

Capital Bra ist zum fünften Mal Vater geworden

Society International
06.03.2026 07:37
(Bild: APA-Images / dpa / Alexander Prautzsch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Alina ist auf der Welt“: Rapper Capital Bra ist zum fünften Mal Vater geworden. „Die ganze Nacht im Krankenhaus – ich küsse euer Herz“, sagt Capital Bra weiter auf Instagram in einer Story. Seine Tochter sei auf der Welt.

0 Kommentare

„An alle meine Brüder, Dankeschön für eure Glückwünsche, ich liebe euch“, sagt der Rapper in dem Video weiter.

„Die Nacht hat sich gelohnt“
„Sie ist gesund, sie ist fit. Die Nacht hat sich gelohnt!“ Laut „Bild“ hat der Musiker bereits zwei Söhne und zwei Töchter.

Lesen Sie auch:
Derzeit entsteht ein Dokufilm über den Rapper, in dem auch dessen Drogensucht thematisiert wird.
„War ein hartes Jahr“
Capital Bra: Manager spricht über Drogenproblem
04.01.2026

Der 31-jährige, aus der Ukraine stammende Rapper Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, lebt in Berlin und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Er brachte zahlreiche Songs heraus, die die Nummer 1 in den deutschen Charts waren.

