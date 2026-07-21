Saure Wiesen | Besonders stinkig

Besonders stinkig sind die Sümpfe, die sich um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Ruck auftun. Die bekannt gewordenen Sprüche des mächtigen ÖVP-Mannes offenbaren ein Politik- und Machtverständnis der übelsten Art. Unterdessen wird immer lauter über andere Mauscheleien geflüstert. Es geht um Postenbesetzungen bei der staatlichen Beteiligungs-Holding ÖBAG und weiterhin um den ORF. Aber hat da nicht der offenbar im politischen Kämmerlein ermauschelte künftige Generaldirektor Clemens Pig für die Bestellung „seiner“ Direktoren volle Objektivität angekündigt? Das wäre für Pig die Chance zum Befreiungsschlag, um die Hypothek loszuwerden, er sei eine Marionette von Kanzler Stocker und Vize Babler. Insider berichten, es laufe jedoch alles „wie gewohnt“ – in politischer Absprache.