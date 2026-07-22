Raumfahrt, Bahntechnik, Saatgut sichern neue Jobs

Strahlkraft über Landesgrenze

Die Bandbreite der Branchen reicht dabei von Raumfahrt über Bahntechnik bis hin zu innovativer Landwirtschaft sowie moderner Metallverarbeitung. Die weiteste Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus hat wohl der Standortausbau von Beyond Gravity. Das Unternehmen liefert thermische Isolationen für die Raumfahrt und verdoppelt, wie berichtet, die Produktion in Berndorf. Neues Leben hat die Firma Stadler der ehemaligen Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld eingehaucht. Dort werden jetzt Züge geprüft, zugelassen und gewartet. In St. Pölten angesiedelt hat sich die Ensemo GmbH, die alternative Methoden zur Saatgutproduktion entwickelt. Und in Opponitz errichtet die Fuchs Metalltechnik ein neues Werk.